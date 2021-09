Napoli, rinnovo Insigne: cosa filtra dopo l’incontro con De Laurentiis (Di giovedì 30 settembre 2021) Si è concluso l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Pisacane, agente di Insigne: ecco come è andata Si è concluso l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. Solo un pranzo, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli per aggiornarsi sullo stato della trattativa. Non era presente il calciatore, ovviamente, impegnato stasera in Europa League contro lo Spartak Mosca: si registra però un primo approccio concreto dopo il silenzio dei mesi scorsi seguiti all’Europeo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Si è conclusotra Aurelio Dee Vincenzo Pisacane, agente di: ecco come è andata Si è conclusotra Aurelio Dee Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo. Solo un pranzo, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kissper aggiornarsi sullo stato della trattativa. Non era presente il calciatore, ovviamente, impegnato stasera in Europa League contro lo Spartak Mosca: si registra però un primo approccio concretoil silenzio dei mesi scorsi seguiti all’Europeo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

