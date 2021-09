Napoli | Insigne | il rinnovo non è più un’utopia | c’è l’apertura di De Laurentiis

Advertising

pisto_gol : Nap-Cag 2:0 6^vittoria, miglior difesa (2gol) miglior diff.reti (+14): il Napoli di Spalletti vola in classifica… - SkySport : NAPOLI-CAGLIARI 2-0 Risultato finale ? ? #Osimhen (11') ? rig. #Insigne (57') ?? - AlfonsoFofo60 : RT @solonapoli24: #EuropaLeague #UEL #NapoliSpartak il capitano @Lor_Insigne :'Gara difficile da affrontare, ma mister Spalletti ci ha ben… - AlfonsoFofo60 : RT @GianguidT: Il gelo tra Insigne ed il Napoli si percepisce ad ogni parola Ahhhhh!! Jate a faticà.. Siete nu buff Pennivendoli - timelinesports9 : FULL-TIME: Naopli 2-0 Cagliari. ?? 11' @victorosimhen9 ?? 57' @lorinsigneofficial #Napoli #cagliari #SerieA… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Insigne

- Spartak Mosca, le probabili formazioni(4 - 3 - 3): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinsky; Politano, Osimhen,. A disp.: Ospina, Idasiak, ......tridente PolitanoOsimhen con a centrocampo Fabian Zielinski ed Elmas. Sarebbe questo il turn over per la seconda partita di Europa League: la prima, ricordiamolo, è stata Leicester -...In casa Napoli si sta muovendo qualcosa sul fronte rinnovo per Lorenzo Insigne La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla di Lorenzo ...Il Capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha dato un chiaro indizio sul suo futuro e sulla possibile permanenza nella sua ...