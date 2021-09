Maverick Vinales rinuncia al GP di Austin (Di giovedì 30 settembre 2021) Maverick Vinales non sarà al via del GP americano di Austin. Con un comunicato ufficiale, Aprilia annuncia che il pilota di Roses ha rinunciato a disputare la gara di questo fine settimana. La ragione è legata alla tragedia che ha coinvolto la sua famiglia, con la prematura scomparsa del cugino Dean Berta Vinales. “Maverick Viñales non sarà al via nel GP of the Americas che si correrà in questo weekend sul circuito di Austin in Texas“, si legge nel comunicato. La casa di Noale non ha chiarito se schiererà il solo Aleix Espargaro, o se invece richiamerà in azione Lorenzo Savadori. L’incidente di Vinales ci obbliga ad accettare l’inaccettabile Maverick Vinales: perché rinuncia al GP di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 30 settembre 2021)non sarà al via del GP americano di. Con un comunicato ufficiale, Aprilia annuncia che il pilota di Roses hato a disputare la gara di questo fine settimana. La ragione è legata alla tragedia che ha coinvolto la sua famiglia, con la prematura scomparsa del cugino Dean Berta. “Viñales non sarà al via nel GP of the Americas che si correrà in questo weekend sul circuito diin Texas“, si legge nel comunicato. La casa di Noale non ha chiarito se schiererà il solo Aleix Espargaro, o se invece richiamerà in azione Lorenzo Savadori. L’incidente dici obbliga ad accettare l’inaccettabile: perchéal GP di ...

