Advertising

zagor70 : 'Un cane aspetta fuori da una clinica veterinaria mentre la mamma dei suoi cuccioli partorisce' - beppespatola : Bimba ha fretta di nascere, mamma partorisce in strada grazie ai carabinieri - StefanoBiagi5 : RT @ClaRosignoli: Un cane aspetta fuori da un clinica veterinaria mentre la mamma dei suoi cuccioli partorisce - lavocedelne : Partorisce bimba in strada con aiuto carabinieri, guidati dal 118 - Cristin71354717 : RT @Animal_Genocide: Un cane aspetta fuori da una clinica veterinaria mentre la mamma dei suoi cuccioli partorisce -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma partorisce

ilGiornale.it

Così la scorsa notte i carabinieri di Riva del Garda hanno prestato soccorso ad una coppia di origini tedesche partita di Tremosine e diretta all'ospedale di Arco , aiutandoe papà a far ...Una volta arrivato sul posto il personale del 118,e figlia sono state trasferite in elisoccorso presso all'ospedale Santa Chiara di Trento.I carabinieri di Riva del Garda hanno prestato soccorso ad una coppia di origini tedesche partita di Tremosine diretta all'ospedale di Arco, aiutando mamma e papà a far nascere una bambina ...Mamma e papà stavano andando in ospedale, Caterina è nata prima. NordEst – La scorsa notte i carabinieri di Riva del Garda hanno prestato soccorso ad una coppia di origini ted ...