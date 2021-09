Macron spiega Macron

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 30 settembre 2021) Traduciamo il documento pubblicato sul sito dell’Eliseo dal titolo “Quattro anni di lavoro per l’Europa”. Un’Europa che protegge – Difesa. “Ciò che manca di più all’Europa di oggi, questa Europa della difesa, è una cultura strategica comune”. Creazione del primo bilancio militare comune per la difesa, di 8 miliardi di euro. Creazione dell’Iniziativa europea d’intervento, alla quale partecipano 13 stati membri, per creare una cultura strategica comune. Cooperazione europea nella task force Takuba per combattere i gruppi terroristici nel Sahel. Sviluppo, insieme a Germania e Spagna, del futuro sistema di combattimento aereo e del futuro carro armato da combattimento. Lotta contro la propaganda terroristica. “Dobbiamo intensificare il lavoro intrapreso per combattere ... la propaganda terroristica su Internet. Dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza informatica e creare uno spazio ...