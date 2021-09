LIVE - Napoli 1-0 Spartak Mosca (1' Elmas): azzurri in dieci, con l'aiuto del VAR l'arbitro espelle Mario Rui (Di giovedì 30 settembre 2021) Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Spartak Mosca, valida per la seconda giornata del girone di Europa League. Quest'oggi il Napoli esordirà al Maradona in Europa sotto la guida di Spalletti, dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 agguantato a Leicester. I russi, attualmente ultimi nel girone dopo la sconfitta per mano del Legia Varsavia, proveranno a dare invertire la rotta e a strappare un risultato utile contro gli azzurri. FORMAZIONI UFFICIALI Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Fabian, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne. Allenatore: Spalletti. Spartak Mosca (3-4-3): Maksimenko, Coufriez, Gigot, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 settembre 2021) Buonasera cari lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, valida per la seconda giornata del girone di Europa League. Quest'oggi ilesordirà al Maradona in Europa sotto la guida di Spalletti, dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 agguantato a Leicester. I russi, attualmente ultimi nel girone dopo la sconfitta per mano del Legia Varsavia, proveranno a dare invertire la rotta e a strappare un risultato utile contro gli. FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly,Rui;, Fabian, Zielinski; Politano, Petagna, Insigne. Allenatore: Spalletti.(3-4-3): Maksimenko, Coufriez, Gigot, ...

