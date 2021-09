Lazio, fattore Sarri in Europa League: i numeri dell’allenatore (Di giovedì 30 settembre 2021) In vista del match contro la Lokomotiv Mosca, la Lazio potrà contare anche sui numeri positivi di Sarri in Europa League Oggi è il giorno di Lazio-Lokomotiv Mosca. I biancocelesti tornano quindi in un palcoscenico che conoscono molto bene, ossia quello dell’Europa League. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra capitolina, con Villarreal e Salisburgo in Champions, è quella dell’attuale torneo che ha giocato più partite dal 2009, anno di nascita del format: ben 71, con una percentuale di vittoria del 42,2%, che corrisponde a 30 gare. Per di più la Lazio ha segnato 107 volte (media 1,5 a gara). E poi c’è Sarri, che può esser definito mister Europa, in quanto, poco più di due anni fa, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) In vista del match contro la Lokomotiv Mosca, lapotrà contare anche suipositivi diinOggi è il giorno di-Lokomotiv Mosca. I biancocelesti tornano quindi in un palcoscenico che conoscono molto bene, ossia quello dell’. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra capitolina, con Villarreal e Salisburgo in Champions, è quella dell’attuale torneo che ha giocato più partite dal 2009, anno di nascita del format: ben 71, con una percentuale di vittoria del 42,2%, che corrisponde a 30 gare. Per di più laha segnato 107 volte (media 1,5 a gara). E poi c’è, che può esser definito mister, in quanto, poco più di due anni fa, ...

