Incidenti sul lavoro, altri 2 morti: a Reggio Emilia un operaio cade dall’impalcatura. A Cuneo un agricoltore si ribalta col trattore (Di giovedì 30 settembre 2021) Un operaio 56enne è precipitato da un impalcatura ad Albinea in provincia di Reggio Emilia. Un agricoltore si è ribaltato con il trattore a Roddi (Cuneo). Altre due persone sono morte a causa di Incidenti sul luogo di lavoro, dopo che ieri erano state segnate 10 vittime in sole 24 ore. Una strage che ha spinto ieri il presidente del Consiglio ad annunciare “un intervento legislativo” che preveda “pene più severe” per chi viola le misure di sicurezza. Il primo incidente di oggi è avvenuto in uno stabile della frazione di Borzano ad Albinea, nel Reggiano, dove – intorno alle 14 – un operaio edile 56enne è deceduto per le gravi lesioni riportate a seguito di una caduta da circa 10 metri d’altezza mentre stava lavorando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Un56enne è precipitato da un impalcatura ad Albinea in provincia di. Unsi èto con ila Roddi (). Altre due persone sono morte a causa disul luogo di, dopo che ieri erano state segnate 10 vittime in sole 24 ore. Una strage che ha spinto ieri il presidente del Consiglio ad annunciare “un intervento legislativo” che preveda “pene più severe” per chi viola le misure di sicurezza. Il primo incidente di oggi è avvenuto in uno stabile della frazione di Borzano ad Albinea, nel Reggiano, dove – intorno alle 14 – unedile 56enne è deceduto per le gravi lesioni riportate a seguito di una caduta da circa 10 metri d’altezza mentre stava lavorando ...

