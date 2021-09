Imu | torna la tassa sulla prima casa?

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 30 settembre 2021) Spettro Imu. Da tempo circola la voce che la, almeno in base al reddito, potrebbe essere reintrodotta. L’Ocse, ricorda laleggepertutti.it, non ha mai risparmiato all’Italia critiche su questa agevolazione fiscale, invitando i nostri ultimi governi a reintrodurre l’Imu per tutti. Proprio su questo argomento è intervenuto di recente lo stesso presidente del Consiglio Mario Draghi che, nel parlare della imminente riforma del Catasto nel corso di una conferenza stampa, al termine della riunione del Consiglio dei ministri per l’approvazione del Def (Documento di Economia e Finanza), ha subito tranquillizzato gli italiani: nessuno pagherà di più. Ed è inoltre da escludere l’Imu. L’Imu sull’abitazione principale non scatterà ...