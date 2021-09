Il Dottor Stranamore in 4K UHD, la recensione: il capolavoro di Kubrick come non l'avete mai visto (Di giovedì 30 settembre 2021) A seguire un' intervista audio d'archivio a Stanley Kubrick (3'), Estratti dal Today Show con ... Movieplayer.it 4.5/5 Perché ci piace Un video squisitamente cinematografico con una grana evidente ma ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 settembre 2021) A seguire un' intervista audio d'archivio a Stanley(3'), Estratti dal Today Show con ... Movieplayer.it 4.5/5 Perché ci piace Un video squisitamente cinematografico con una grana evidente ma ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Dottor Stranamore in 4K UHD, la recensione: il capolavoro di Kubrick come non l'avete mai visto… - lauracesaretti1 : @PBurattini Figurati, ma è il braccino del dottor Stranamore del Pd che mi affascina. Scatta sempre inesorabilmente… - dema_nous : Come una madonna pellegrina Investita da ecologico furore Da un governo all'altro, l'eterna ragazzina, Va con la bu… - BimbePeppe : Il dottor Stranamore – Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bamba. #cinemorisi #27settembre - jancanappo : Il dottor Stranamore - Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bamba #cineMorisi -