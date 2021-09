Gungrave G O R E in un nuovo trailer gameplay | anche Ikumi Nakamura collaborerà

(Di giovedì 30 settembre 2021) L'editore Prime Matter e lo studio coreano Iggymob hanno finalmente condiviso qualche dettaglio in più suG.O.R.E grazie ad unmostrato durante il Tokyo Game Show 2021. Oltre a Yasuhiro Nightow, il creatore del duro antieroe Grave,con gli sviluppatori, portando il suo stile unico nel progetto e supportando lo Studio Iggymob nell'attuazione della sua visione. "Questa collaborazione aG.O.R.E è stato un momento molto prezioso per me come fan della serie originale di. L'esperienza mi hadato molto da pensare e mi ha riportato molti bei ricordi. Attendo con ansia altre notizie che arriveranno presto" ha dichiarato ...

Advertising

Eurogamer_it : Nuovo trailer gameplay per #GungraveGORE. - Multiplayerit : Gungrave G.O.R.E, gameplay in un nuovo trailer: Ikumi Nakamura collabora allo sviluppo - GamesPaladinsIT : Svelato nuovo gameplay cruento e la star dietro le quinte di Gungrave G.O.R.E! - GamingTalker : Gungrave G.O.R.E, nuovo gameplay trailer: Ikumi Nakamura è coinvolta nel progetto -

Ultime Notizie dalla rete : Gungrave nuovo

Eurogamer.it

...ulteriori indugi immergiamoci in ungameplay ; vediamo come il protagonista si mostra in tutta la sua furia vendicativa scagliandosi contro i suoi sfortunati nemici : Vi ricordiamo che...Giusto perché lo sappiate, questotitolo vanta una star d'eccezione: la voce di Doug Cockle, ...GORE Ora sì che non si scherza più. Annunciato in una probabile finestra di lancio per il ...L'editore Prime Matter e lo studio coreano Iggymob hanno finalmente condiviso qualche dettaglio in più su Gungrave G.O.R.E grazie ad un nuovo trailer mostrato durante il Tokyo Game Show 2021. Oltre a ...Prime Matter e Studio Iggymob hanno rilasciato un nuovo video di Gungrave G.O.R.E!, lo sparatutto action in terza persona in cui i giocatori torneranno ...