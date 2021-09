Gravina: «Mi aspetto la riapertura degli stadi al 100% in tempi brevi» (Di giovedì 30 settembre 2021) Gabriele Gravina ha parlato della riapertura degli stadi: ecco le dichiarazioni del presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato a margine del Consiglio FIGC. Le sue parole. «Capienza al 75% in Nations League? Non ci serve, tanto non la utilizzo se me lo dicono oggi. Non è che riapro e faccio il pienone. Non è tra le mie priorità assolute. Le società faranno ancora più fatica. Apertura degli stadi al 100%? Me la aspetto in tempi rapidi, nel resto d’Europa apertura è totale. Intanto aspettiamo il 75%,che al momento non c’è, poi 100% ma non facciamolo diventare fondamentale visto che anche col 50% i tifosi in molti stadi comunque non ci vanno». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Gabrieleha parlato della: ecco le dichiarazioni del presidente della FIGC Gabrieleha parlato a margine del Consiglio FIGC. Le sue parole. «Capienza al 75% in Nations League? Non ci serve, tanto non la utilizzo se me lo dicono oggi. Non è che riapro e faccio il pienone. Non è tra le mie priorità assolute. Le società faranno ancora più fatica. Aperturaal? Me lainrapidi, nel resto d’Europa apertura è totale. Intanto aspettiamo il 75%,che al momento non c’è, poima non facciamolo diventare fondamentale visto che anche col 50% i tifosi in molticomunque non ci vanno». L'articolo proviene da Calcio News ...

