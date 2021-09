Gli occhiali più chic per l'estate 2022. Li svela Parigi! (Di giovedì 30 settembre 2021) Multicolor o neri. Femminili o maschili. Metallici o in acetato. Rétro o spaziali. Tutti gli occhiali da sole protagonisti sulle passerelle delle sfilate della Paris Fashion Week PE 2022. A dettare le nuove tendenze big del fashion system come: Dior, Valentino, Saint Laurent, Louis Vuitton e Chanel. Non resta che scoprire con “quali lenti” guardare la prossima stagione estiva. Primavera estate 2022: gli occhiali da sole più belli guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 30 settembre 2021) Multicolor o neri. Femminili o maschili. Metallici o in acetato. Rétro o spaziali. Tutti glida sole protagonisti sulle passerelle delle sfilate della Paris Fashion Week PE. A dettare le nuove tendenze big del fashion system come: Dior, Valentino, Saint Laurent, Louis Vuitton e Chanel. Non resta che scoprire con “quali lenti” guardare la prossima stagione estiva. Primavera: glida sole più belli guarda le foto Leggi anche ...

