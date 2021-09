Formazione Napoli | con lo Spartak Mosca cambio modulo e turnover

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ladelcon loprevede cinque cambi ed un nuovoper mister Luciano Spalletti. Il tecnico delavvierà ilche fino ad ora aveva rimandato. In Europa League si cercherà di dare spazio a chi aveva giocato meno fino ad ora, anche perché il tecnico ha a sua disposizione una rosa valida. Difficile far riposare Anguissa e Fabian Ruiz dato che Demme non è ancora al top e Lotobka è ancora fermo ai box. Le soluzioni migliori ille ha in difesa ed in attacco, in questo reparto può avere più chance per applicare il. Spalletti pensare ad unapercon un nuovo. ...