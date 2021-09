Figc | Lotito non viene fatto entrare | ' Situazione kafkiana'

Advertising

, arriva" Come mai qui? Mi pare ci sia il Consiglio federale ". Queste le parole del presidente della Lazio, Claudiouna volta arrivato ina pochi minuti dall'inizio del ......Claudioè stato impedito, come lui stesso riferisce, di poter partecipare al Consiglio federale al quale si era presentato: " È una situazione kafkiana ", ha riferito all'uscita dalla. " ...Roma, 30 set. - (Adnkronos) - Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato escluso dalla partecipazione al Consiglio Federale della Figc al quale si era presentato in qualità di consigliere ...Lotito riporta le parole di Gravina: "Cosa mi ha detto? ‘Invito Lotito a uscire dall’aula perché per noi è ancora squalificato'. Se uno ha una sentenza, da quel momento, dall’atto di notifica in poi è ...