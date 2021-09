Fabrizio Corona, c’è lui dietro a Valentina? Spunta una confessione: “Lei si è preparata tutto, era con lui” (Di giovedì 30 settembre 2021) Fabrizio Corona menzionato più volte al GF Vip 6 Anche se non fa parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip Fabrizio Corona in qualche modo è stato più volte menzionato da alcuni gieffini all’interno della casa più spiata d’Italia. Come tutti ben sanno l’imprenditore ha frequentato l’ex tronista Sophie Codegoni e quest’ultima L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 30 settembre 2021)menzionato più volte al GF Vip 6 Anche se non fa parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vipin qualche modo è stato più volte menzionato da alcuni gieffini all’interno della casa più spiata d’Italia. Come tutti ben sanno l’imprenditore ha frequentato l’ex tronista Sophie Codegoni e quest’ultima L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

laila17459378 : RT @DelpapaMax: Selvaggia Lucarelli: 'Morisi non mi fa nessuna pena'. Una che faceva lingua in bocca con Fabrizio Corona @NicolaPorro @Rico… - BagnascoCarlo : @CIaudiaGiulia Che poi diventa il secondo peggior criminale italiano dopo Fabrizio Corona, e ho detto tutto - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Valentina Nulli Augusti: 'Sophie Codegoni è la pupilla di Fabrizio Corona' - SaFeDevaaah : Oggi io un po' Fabrizio Corona?????????????? - homefar2001 : RT @DelpapaMax: Selvaggia Lucarelli: 'Morisi non mi fa nessuna pena'. Una che faceva lingua in bocca con Fabrizio Corona @NicolaPorro @Rico… -