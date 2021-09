Donna di 68 anni uccisa ad Ardea | il figlio indagato per omicidio ' È l' ultimo ad averla vista viva'

(Di giovedì 30 settembre 2021) Una pensionata di 68e vedova, Graziella Bartolotta , è stata trovata morta ieri in casa nella sua villetta di Tor San Lorenzo, frazione del comune di, alle porte di : era in bagno, a ...

Advertising

Agenzia_Italia : Muore donna di 20 anni e la Slovenia sospende l'uso di Johnson & Johnson - mauroberruto : Stanotte la foto di un pass, il timbro “exit”; “Sono sull’aereo, sto nascendo una seconda volta”; la sigla del volo… - mara_carfagna : Oggi finisce l'era di Angela #Merkel: una donna che ha segnato la storia d'Europa negli anni delle grandi crisi. Ab… - MariaRo75100061 : RT @Animal_Genocide: Nettuno: Le uccide il cane a mani nude, poi la costringe a salire in auto e la minaccia di stupro e di morte: la donna… - spazio_nello : @VincenzoOrab96 @DonPiricoddi Phoebe Cates e Jennifer Jason Leigh. Beato il @DonPiricoddi, Phoebe è una delle donne… -

Ultime Notizie dalla rete : Donna anni

Il prossimo 1° novembre compirà 58, ed è in splendida forma. Chi frequenta abitualmente i social avrà notato che in questi giorni ... Scopriamo allora come fa la spumeggiantedi spettacolo a ...L'amore tra i due è durato solo 3e la showgirl, a sorpresa, è tornata tra le braccia dell'ex marito (salvo poi lasciarlo nuovamente). La storia con Giulia De Lellis Dopo la dolorosa rottura con ...Ad agosto si registra una flessione dell'occupazione (-0,3%, pari a -80mila unit?). Tale calo interessa gli uomini e in misura più accentuata le donne (-68mila), coinvolge dipendenti, autonomi e tutte ...AGI - Versa in gravi condizioni, con prognosi riservata, la donna di 64 anni che ieri sera è stata ferita con un coltello dal figlio ventottenne. Il fatto è avvenuto alla marina di Cetraro (Cosenza), ...