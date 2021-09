Covid oggi Basilicata, 69 contagi e zero morti: bollettino 30 settembre (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 69 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 30 settembre. zero, invece, i morti registrati nelle ultime 24 ore. 1.012 il totale dei tamponi molecolari effettuati. I lucani guariti o negativizzati sono 29. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 37 (-2) di cui 2 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.239 (+39). Per la vaccinazione, sono state effettuate 1.472 somministrazioni ieri. Finora 420.902 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,1 per cento) mentre 376.588 hanno completato il ciclo vaccinale (68,1 per cento), per un totale di 797.490 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) Sono 69 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 30, invece, iregistrati nelle ultime 24 ore. 1.012 il totale dei tamponi molecolari effettuati. I lucani guariti o negativizzati sono 29. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 37 (-2) di cui 2 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti insono in tutto 1.239 (+39). Per la vaccinazione, sono state effettuate 1.472 somministrazioni ieri. Finora 420.902 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,1 per cento) mentre 376.588 hanno completato il ciclo vaccinale (68,1 per cento), per un totale di 797.490 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 ...

