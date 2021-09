Coronavirus | 3 804 contagiati e 51 morti in 24 ore Il tasso di positività è in lieve crescita | 1 | 2% +0 | 1%

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il bollettino del 30 settembre Sono 3.804 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero dei nuovi contagi è in aumento rispetto a ieri, quando se ne erano registrati 3.212. I decessi per Covid sono invece 51 (ieri 63). Da inizio emergenza, il numero di casi registrati in Italia sale a quota 4.669.355 contagi, mentre 130.921 persone sono morte per Covid da inizio pandemia. Le persone attualmente positive al virus sono 94.308 (ieri 95.979). La situazione negli ospedali Guardando alla situazione ospedaliera, nei reparti di area non critica sono attualmente ricoverate per Covid 3.198 persone (ieri 3.317). Diminuiscono anche i ricoverati in terapia intensiva. A fronte di 26 nuovi ingressi giornalieri (ieri 23), le persone ricoverate in gravi condizioni ...