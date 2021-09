Choc ai Castelli | 28enne trovato morto in casa | si suppone il suicidio

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tragedia a Grottaferrata dove questa mattina un ragazzo di 28 anni è statosenza vita nella sua abitazione, nel centro storico delle città. A fare la macabra e triste scoperta sono stati i familiari del giovane. Sembrerebbe che ilsi sia suicidato. Purtroppo i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Sono in corso le indagini da parte delle autorità per capire il motivo dell’estremo gesto. su Il Corriere della Città.

