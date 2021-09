Cava de’Tirreni, festa in un centro di igiene mentale: sospesa la direttrice (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Le foto e i video circolati sui social della festa organizzata nei giorni scorsi al centro di Salute mentale di Cava de’ Tirreni (Salerno) avevano provocato polemiche e indignazione. Adesso il caso è arrivato anche all’attenzione della Giunta regionale, interpellata dal consigliere di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Non solo, ci sono anche le prime conseguenze: la direttrice del centro di salute mentale di Cava de’ Tirreni è stata sospesa per trenta giorni. “Quel che accaduto è molto grave visto che questi luoghi sono stati spesso luoghi in cui si sono creati focolai del virus“, ha sottolineato Borrelli che ha chiesto l’apertura di un’indagine per capire fino in fondo cosa sia accaduto. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Le foto e i video circolati sui social dellaorganizzata nei giorni scorsi aldi Salutedide’ Tirreni (Salerno) avevano provocato polemiche e indignazione. Adesso il caso è arrivato anche all’attenzione della Giunta regionale, interpellata dal consigliere di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Non solo, ci sono anche le prime conseguenze: ladeldi salutedide’ Tirreni è stataper trenta giorni. “Quel che accaduto è molto grave visto che questi luoghi sono stati spesso luoghi in cui si sono creati focolai del virus“, ha sottolineato Borrelli che ha chiesto l’apertura di un’indagine per capire fino in fondo cosa sia accaduto. ...

