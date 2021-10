Advertising

acmilan : Wishing Silvio Berlusconi a happy 85th birthday! ?? Oggi Silvio Berlusconi compie 85 anni, buon compleanno! ??… - SerieA : ???? ???????????????? ???????? ?????????????? ???? Buon compleanno Frank Rijkaard! ???? @acmilan #SerieATIM?? #WeAreCalcio - GruppoFICamera : Buon compleanno al nostro unico, inimitabile, formidabile, Presidente @berlusconi ! - richycarpi : @2poluna Auguri di buon compleanno ?????????? - _nowbelieveinme : @AccioName Buon compleanno?? -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Silvio Berlusconi compie 85 anni/ Marta Fascina sorprende "amore mio" L'ex premier dice di sentirsi in forma e 'forse già da lunedì prossimo i medici mi daranno il via libera per ...Abbiamo anche unmix tra produzioni indipendenti e anche grandi produzioni che hanno scelto ... L'Ennesimo, di Eleonora Cecconi. 110 Metri ad Ostacoli, di Daniele Giangreco. Ci Sara Una ...Buon compleanno Sara de Angelis, George Weah… …Walter Mazzarri, Mirko Vucinic, Milly Carlucci, Stefano Dionisi, Jimmy Carter, Carlo Sassi, Glauco Mauri, ...Il compleanno, l’intervista, gli equivoci, la smentita. Le rivalità del centrodestra che si nascondono dietro i giornali. Berlusconi si fa fare gli auguri per l’85esimo e regala al direttore della Sta ...