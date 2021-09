Birmania | Guterres sollecita azione per evitare catastrofe

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Birmania Guterres

ANSA Nuova Europa

Il segretario generale dell'Onu, Antonio, sollecita un'azione regionale e internazionale unificata per evitare che la crisi indiventi un conflitto su larga scala e una "catastrofe". In un rapporto all'Assemblea Generale ...L'elenco, purtroppo, è lunghissimo: dalla Siria alla, dall'Ucraina alla Libia. Per non ... È quello che spingead affermare che "è tempo di ricostruire il nostro mondo e di fare la ...Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, sollecita un'azione regionale e internazionale unificata per evitare che la crisi in Birmania diventi un conflitto su larga scala e una "catastrofe".Niente lavoro per i no vax («no jab, no job»)? Vediamo cosa sta succedendo negli Stati Uniti. Poi spieghiamo per punti come i generali stanno contraddicendo Biden sull’Afghani ...