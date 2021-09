Beautiful Anticipazioni 1° ottobre 2021: Liam affronta Finn "Non far soffrire Steffy!" (Di giovedì 30 settembre 2021) Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap di Canale5, Liam chiede al dottor Finnegan se il suo interesse per Steffy non sia solo professionale, lo Spencer vuole assicurarsi che lei non soffra un'altra volta. Leggi su comingsoon (Di giovedì 30 settembre 2021) Scopriamo insieme lediper la puntata del 1°. Nelle Trame dell'episodio della Soap di Canale5,chiede al dottoregan se il suo interesse per Steffy non sia solo professionale, lo Spencer vuole assicurarsi che lei non soffra un'altra volta.

