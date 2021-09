Basket, Eurolega 2021-2022: la prima dell’Olimpia Milano è scintillante. Il CSKA Mosca cade al Forum (Di giovedì 30 settembre 2021) Il nuovo cammino in Eurolega dell’Olimpia Milano comincia con una splendida vittoria al Forum contro il CSKA Mosca. Una prestazione davvero eccellente della squadra di Ettore Messina, che si è imposta per 81-71 al termine di una partita che ha visto l’Armani Exchange soffrire solo nel primo quarto, giocando poi un ottimo secondo tempo su entrambe le metà del campo. Diciassette punti per Shavon Shields e Sergio Rodriguez, che festeggia al meglio la sua trecentesima partita in Eurolega. Ci sono anche i 15 punti di Nicolò Melli al ritorno europeo con la maglia milanese ed in doppia cifra chiudono anche Kyle Hines (13) e Devon Hall (11). Da segnalare anche la prova di Giampaolo Ricci, decisivo soprattutto in difesa nell’ultimo quarto. Al CSKA non bastano i ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Il nuovo cammino incomincia con una splendida vittoria alcontro il. Una prestazione davvero eccellente della squadra di Ettore Messina, che si è imposta per 81-71 al termine di una partita che ha visto l’Armani Exchange soffrire solo nel primo quarto, giocando poi un ottimo secondo tempo su entrambe le metà del campo. Diciassette punti per Shavon Shields e Sergio Rodriguez, che festeggia al meglio la sua trecentesima partita in. Ci sono anche i 15 punti di Nicolò Melli al ritorno europeo con la maglia milanese ed in doppia cifra chiudono anche Kyle Hines (13) e Devon Hall (11). Da segnalare anche la prova di Giampaolo Ricci, decisivo soprattutto in difesa nell’ultimo quarto. Alnon bastano i ...

