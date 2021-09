Andrea Iannone parla di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis: “quello che voglio…” (Di giovedì 30 settembre 2021) Andrea Iannone ripartirà, dopo lo stop forzato, il 16 ottobre grazie alla partecipazione al programma Ballando con le Stelle. Il campione della Moto GP dovrà restare fermo per un altro anno e mezzo a causa della squalifica di 4 anni subita dopo essere risultato positivo a uno steroide anabolizzante. Iannone confessa di aver accettato l'invito un po' bizzarro che gli era stato offerto da Milly Carlucci proprio per la delicatezza e la sensibilità che la conduttrice ha riservato al campione. Andrea Iannone ha visto nel presentatore una figura materna capace di non giudicarlo e di essergli vicino. Il campione ha confessato al giornalista della rivista Chi che non sa muovere un passo di danza e che questa sarà sicuramente una sfida avvincente e difficile. In risposta a quanto detto da ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 30 settembre 2021)ripartirà, dopo lo stop forzato, il 16 ottobre grazie alla partecipazione al programma Ballando con le Stelle. Il campione della Moto GP dovrà restare fermo per un altro anno e mezzo a causa della squalifica di 4 anni subita dopo essere risultato positivo a uno steroide anabolizzante.confessa di aver accettato l'invito un po' bizzarro che gli era stato offerto da Milly Carlucci proprio per la delicatezza e la sensibilità che la conduttrice ha riservato al campione.ha visto nel presentatore una figura materna capace di non giudicarlo e di essergli vicino. Il campione ha confessato al giornalista della rivista Chi che non sa muovere un passo di danza e che questa sarà sicuramente una sfida avvincente e difficile. In risposta a quanto detto da ...

