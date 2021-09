Amministrative, un voto non solo per vincere ma per riavere un sogno (Di giovedì 30 settembre 2021) Intanto vince Sala… è quanto mi sento dire sia dai nostri sia dagli altri super depressi. È già bello. Ma ogni voto in più peserà, si partecipa a un sentimento: andare al seggio in tantissimi è un buon modo per reagire alle offese delle destre. Inoltre si sostiene la propria lista, nel mio caso il Pd, si possono scegliere le preferenze (mi raccomando due e sempre una donna) per il proprio municipio e per il consiglio comunale. Sì, le candidature della destra così improbabili e inadeguate sono prima di tutto un’umiliazione per le persone. A pensarci ne è passata di acqua sotto i ponti da quando il cavaliere definiva i cittadini come bambini da ipnotizzare con la propaganda. Detto che bambine e bambini hanno acutezze talvolta più dei loro nonni, la cosa buona è che altre ubriacature “bestiali” non mordono più. Resta che l’uso spregiudicato di social e paure ha fatto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021) Intanto vince Sala… è quanto mi sento dire sia dai nostri sia dagli altri super depressi. È già bello. Ma ogniin più peserà, si partecipa a un sentimento: andare al seggio in tantissimi è un buon modo per reagire alle offese delle destre. Inoltre si sostiene la propria lista, nel mio caso il Pd, si possono scegliere le preferenze (mi raccomando due e sempre una donna) per il proprio municipio e per il consiglio comunale. Sì, le candidature della destra così improbabili e inadeguate sono prima di tutto un’umiliazione per le persone. A pensarci ne è passata di acqua sotto i ponti da quando il cavaliere definiva i cittadini come bambini da ipnotizzare con la propaganda. Detto che bambine e bambini hanno acutezze talvolta più dei loro nonni, la cosa buona è che altre ubriacature “bestiali” non mordono più. Resta che l’uso spregiudicato di social e paure ha fatto ...

