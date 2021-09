WhatsApp, da novembre su alcuni telefoni non funzionerà più (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lo ha comunicato l’azienda. I modelli interessati sono obsoleti, ma è possibile fare il backup delle chat Ormai WhatsApp più che una app è diventato un canale di comunicazione privilegiato. Viene usato per conversazioni private, per il lavoro, per la scuola, e per creare gruppi e coordinare delle decisioni. Insomma, per chi è stato svezzato L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lo ha comunicato l’azienda. I modelli interessati sono obsoleti, ma è possibile fare il backup delle chat Ormaipiù che una app è diventato un canale di comunicazione privilegiato. Viene usato per conversazioni private, per il lavoro, per la scuola, e per creare gruppi e coordinare delle decisioni. Insomma, per chi è stato svezzato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

infoitscienza : Da novembre Whatsapp non sarà più disponibile su alcuni smartphone - infoitscienza : WhatsApp non funzionerà più su questi smartphone a partire dal 1 novembre - infoitscienza : Bye Bye WhatsApp, da novembre non sarà possibile scaricarlo su alcuni smartphone: i dettagli - RADIOBRUNO1 : Alcuni telefonini tra poco più di un mese dovranno dire addio a WhatsApp. Ecco quali ???? #WhatsApp #telefonini… - Tecno_Corriere : WhatsApp dal 1 di novembre risulterà inutilizzabile per una serie di smartphone che secondo gli sviluppatori sono t… -