Via libera alla Nadef, Pil +6% nel 2021, debito in calo (Di mercoledì 29 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei ministri alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (Nadef) 2021.La Nota prende atto del miglioramento degli indicatori di crescita e deficit "e definisce il perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima Legge di Bilancio, che avrà come obiettivo quello di sostenere la ripresa dell'economia italiana nel triennio 2022-2024, in stretta coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm.La previsione di aumento del prodotto interno lordo (PIL) per l'anno in corso sale al 6%, dal 4,5% previsto nel DEF in aprile, mentre la previsione di indebitamento netto (deficit) scende dall'11,8% del PIL nel DEF al 9,4% della Nadef.

Ultime Notizie dalla rete : Via libera CdM: approvati NaDef, decreto Irap, proroghe referendum, assegno unico Il Consiglio dei ministri ha appena approvato la Nota di aggiornamento al Def. A riferirlo fonti di governo presenti al CdM. Via libera anche al decreto legge con norme di giustizia e di proroga di un mese dei termini in scadenza per i referendum, l'assegno unico e l'Irap . Il provvedimento prevede l'introduzione della par ...

Il Punto sui Mercati. Momento decisivo per Eni Sotto 77,5 via libera invece verso 70 circa, ultimo appiglio per scongiurare un ulteriore avvitamento al ribasso. - Target: 97,4 euro - Negazione: 77,5 euro - RSI (14): neutrale Cattolica ...

Via libera alla Nadef, Pil +6% nel 2021, debito in calo ROMA (ITALPRESS) - Via libera dal Consiglio dei ministri alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2021.La Nota prende at ...

Tutti i numeri della Nadef: debito in calo al 153,5%, rapporto deficit/Pil al 9,4% Via libera del Consiglio dei ministri alla Nadef, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza con le nuove stime sui conti ...

