Vero o falso? Storia dei trick che non lo erano (Di mercoledì 29 settembre 2021) In principio fu Ronaldinho e le sue quattro traverse. Era Vero? Non era Vero? Se avevate una connessione internet nell’estate del 2005 è probabile che per la prima volta vi siete fatti la domanda che oggi vi fate quasi ogni giorno navigando in rete. Non che fosse la prima pubblicità della Nike in cui grandi giocatori eseguivano giocate assurde – un universo di possibilità nato nel 1996 con Cantona e soci che combattevano il male e che ha toccato il suo picco con il Brasile e la samba in aeroporto – ma era la prima volta che i pubblicitari del marchio di scarpe più famoso al mondo non stavano provando a vendere una bella Storia confezionata, quanto piuttosto un momento di vita vera. Ricapitolo velocemente per chi non sa di cosa sto parlando: un impiegato della Nike si presenta al campo di allenamento del Barcellona con una valigetta ... Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 29 settembre 2021) In principio fu Ronaldinho e le sue quattro traverse. Era? Non era? Se avevate una connessione internet nell’estate del 2005 è probabile che per la prima volta vi siete fatti la domanda che oggi vi fate quasi ogni giorno navigando in rete. Non che fosse la prima pubblicità della Nike in cui grandi giocatori eseguivano giocate assurde – un universo di possibilità nato nel 1996 con Cantona e soci che combattevano il male e che ha toccato il suo picco con il Brasile e la samba in aeroporto – ma era la prima volta che i pubblicitari del marchio di scarpe più famoso al mondo non stavano provando a vendere una bellaconfezionata, quanto piuttosto un momento di vita vera. Ricapitolo velocemente per chi non sa di cosa sto parlando: un impiegato della Nike si presenta al campo di allenamento del Barcellona con una valigetta ...

Vero o falso? Storia dei trick che non lo erano L'Ultimo Uomo

