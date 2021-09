Vaccino Johnson & Johnson, stop in Slovenia: è morta una ragazza di 20 anni (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 sett – stop temporaneo al Vaccino Johnson & Johnson in Slovenia. Una ragazza di 20 anni è morta per un’emorragia cerebrale e coaguli di sangue pochi giorni dopo che le era stato iniettato. Slovenia, stop al Vaccino Johnson & Johnson In Slovenia il Vaccino monodose della Johnson & Johnson è stato sospeso momentaneamente dopo che una ragazza di 20 anni è morta per un’emorragia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 sett –temporaneo alin. Unadi 20per un’emorragia cerebrale e coaguli di sangue pochi giorni dopo che le era stato iniettato.alInilmonodose dellaè stato sospeso momentaneamente dopo che unadi 20per un’emorragia ...

