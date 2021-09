U&D, lutto per l’ex corteggiatrice Chiara Rabbi: “Era un uomo speciale” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “C’era una volta…”, così inizia il post che Chiara Rabbi ha dedicato al suo amato nonno Eugenio, scomparso nelle scorse ore. Inizia come una favola d’altri tempi il breve ma emozionante racconto in ricordo di una persona che ha significato tanto per l’ex corteggiatrice di Uomini & Donne. I nonni sono una presenza fondamentale nella vita di chiunque. Fortunati quei nipoti che, sin dall’infanzia, hanno l’occasione per godere della loro presenza, per trascorrere insieme momenti indimenticabili e imparare tanto. Perché non c’è niente di più bello che apprendere tutta l’esperienza di chi ha vissuto prima di te, soprattutto quando c’è un legame così viscerale. Chiara Rabbi, il dolore per la perdita di nonno Eugenio Conosciamo Chiara Rabbi per la sua ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 settembre 2021) “C’era una volta…”, così inizia il post cheha dedicato al suo amato nonno Eugenio, scomparso nelle scorse ore. Inizia come una favola d’altri tempi il breve ma emozionante racconto in ricordo di una persona che ha significato tanto perdi Uomini & Donne. I nonni sono una presenza fondamentale nella vita di chiunque. Fortunati quei nipoti che, sin dall’infanzia, hanno l’occasione per godere della loro presenza, per trascorrere insieme momenti indimenticabili e imparare tanto. Perché non c’è niente di più bello che apprendere tutta l’esperienza di chi ha vissuto prima di te, soprattutto quando c’è un legame così viscerale., il dolore per la perdita di nonno Eugenio Conosciamoper la sua ...

Advertising

AFPespanol : ? Lionel Messi, en la convocatoria del PSG frente al Manchester City #AFP ? - robymancio : C A M P I O N I D'E U R O P A???? Questa è un'estate italiana! Grandi ragazzi!!!! #EuroVolleyM - Antonella_Soldo : Sono questi i momenti in cui rimpiango di essere garantista e antiproibizionista. Morisi, vieni, viett a piglià u… - terigyuuu : @chxiaus Semangat ?? bagusss bgtttt setiap part bikin hsjshsjsjsjsjs?? buat author nya love u?? - venusianfem : non lui che la vede stare male ed invece di aiutarla fa video per tiktok ma che problemi hanno gli u word perché me… -