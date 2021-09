Shedir Pharma | primo semestre in crescita

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Nel corso deldel 2021 il Gruppoha registrato ricavi adjusted pari a Euro 18,8 milioni, in aumento dell’1% rispetto al 30 giugno 2020. L’EBIT Adjusted, pari a Euro 1,1 milioni, risulta in lieve ridimensionamento (-4%) rispetto al 30 giugno 2021 attestandosi – come incidenza – sul 6% dei ricavi. L’Utile Netto Adjusted, pari a Euro 0,7 milioni, risulta sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo del 2020 attestandosi al 4% in termini di incidenza sui ricavi. La Posizione Finanziaria Netta passa da un indebitamento netto di Euro -0,03 milioni del 31 dicembre 2020 a una posizione cash positive di Euro 0,9 milioni del 30 giugno 2021.

