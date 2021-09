Questo scatto non c’entra con lo sciopero contro il green pass (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il 27 settembre 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una lunga fila di auto e camion in autostrada. L’immagine è accompagnata da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Si fa sul serio ragazzi avanti tutta vi aggiornerò su tutto buona giornata a tutti». Il riferimento è alla protesta dei camionisti organizzata per lunedì 27 settembre 2021 contro l’estensione del green pass. Associazioni di categoria e sindacati hanno chiarito di non avere a che fare con l’organizzazione e di non aderire all’evento. In base ai diversi resoconti dei media (qui, qui), l’evento di protesta ha fatto registrare alla fine solo qualche disagio e nessun blocco autostradale. Il post oggetto della nostra verifica è un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Lo ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il 27 settembre 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una lunga fila di auto e camion in autostrada. L’immagine è accompagnata dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Si fa sul serio ragazzi avanti tutta vi aggiornerò su tutto buona giornata a tutti». Il riferimento è alla protesta dei camionisti organizzata per lunedì 27 settembre 2021l’estensione del. Associazioni di categoria e sindacati hanno chiarito di non avere a che fare con l’organizzazione e di non aderire all’evento. In base ai diversi resoconti dei media (qui, qui), l’evento di protesta ha fatto registrare alla fine solo qualche disagio e nessun blocco autostradale. Il post oggetto della nostra verifica è un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Lo ...

