Ocean Terminal | dal libro il film “La Storia di una lacrima”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ladi unaè undi Giovanni Coda ispirato al” di Piergiorgio Welby curato da Francesco Lioce. Saranno presenti il regista del, Mina Welby, co-presidente dell’Associazione Luca Coscioni, Francesco Lioce e il critico cinematografico Adriano Aprà. Di cosa parla “Ladi una”? Ladi unadi Giovanni Coda – in proiezione al Cinema Farnese di Roma dal 12 al 17 ottobre e prossimamente a Cagliari e Torino – è un’opera di poesia visuale che parla di emozioni profonde e viscerali, toccando senza filtro i cuori. Ma è anche unche si impegna civilmente per sostenere diritti ancora non riconosciuti. Produzione ...