Napoli | bomba esplode sotto casa di un camorrista a Ponticelli | feriti una donna e il figlio 14enne

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Paura al quartieredi, nella periferia orientale della città: ieri sera unarudimentale è esplosa in via Luigi Piscettaro, dove – secondo quanto emerso – abiterebbe un uomo ritenuto esponente del clan camorristico De Miccio. L’ipotesi è che fosse lui il destinatario dell’esplosione. Nella deflagrazione, che ha mandato in frantumi la vetrata esterna di un’altra abitazione, sono rimastiin modo lieve unae ildi 14 anni, che non sarebbero collegati in alcun modo all’uomo indicato come possibile destinatario dell’intimidazione. Madre esono stati medicati sul posto. Sul caso indaga la Polizia di Stato del Commissariato. Si segue la pista della faida tra clan. Il grido d’allarme del quartiere ...

... nella serata di ieri, 28 settembre, in via Luigi Piscettaro, nella periferia orientale di Napoli. Un ordigno piazzato dalla camorra quale avvertimento: la bomba è stata piazzata nei pressi dell'...Napoli. L'onda d'urto manda vetri in frantumi, lievi escoriazioni per due persone. Nello stabile un esponente del clan ...Fonte Foto Facebook Napoli. Da Patrizio Gragnano candidato presidente Munipalitá VI riceviamo una nota che di seguito pubblichiamo. Ieri sera un nuovo ordigno è esploso in pieno centro a Ponticelli , ...