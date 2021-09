Meteo Roma: previsioni per giovedì 30 settembre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno al mattino, qualche nube in più nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile su tutto il territorio. Temperature comprese tra +18°C e +29°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 30 settembre Tempo stabile nel corso della mattinata con sole prevalente su tutto il territorio; peggiora al pomeriggio con piogge e temporali sparsi sui settori interni. Miglioramento atteso in serata. Meteo Italia: previsioni per giovedì 30 settembre Al Nord: Al mattino cieli molto nuvolosi tra Lombardia, Emilia Romagna, Trentino e Triveneto, con possibili pioviggini; maggiori schiarite sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio deboli piogge sulla Romagna e sulle Alpi Lombarde, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno al mattino, qualche nube in più nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile su tutto il territorio. Temperature comprese tra +18°C e +29°C.Lazio:per30Tempo stabile nel corso della mattinata con sole prevalente su tutto il territorio; peggiora al pomeriggio con piogge e temporali sparsi sui settori interni. Miglioramento atteso in serata.Italia:per30Al Nord: Al mattino cieli molto nuvolosi tra Lombardia, Emiliagna, Trentino e Triveneto, con possibili pioviggini; maggiori schiarite sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio deboli piogge sullagna e sulle Alpi Lombarde, ...

Advertising

MariaPiaRagosa : RT @RomaConCalenda: ++??ALLARME METEO #ROMA??++ Il 3 e 4 ottobre potrebbe abbattersi sulla Capitale lo tsunami @CarloCalenda #CalendaSindaco… - unsostanziosoeh : RT @filippothiery: Il bollettino meteorologico per la trasferta della @OfficialASRoma in Ucraina online su - _RomamoR : RT @filippothiery: Il bollettino meteorologico per la trasferta della @OfficialASRoma in Ucraina online su - AndreaAndrei10 : RT @RomaConCalenda: ++??ALLARME METEO #ROMA??++ Il 3 e 4 ottobre potrebbe abbattersi sulla Capitale lo tsunami @CarloCalenda #CalendaSindaco… - RobertoSignore7 : RT @RomaConCalenda: ++??ALLARME METEO #ROMA??++ Il 3 e 4 ottobre potrebbe abbattersi sulla Capitale lo tsunami @CarloCalenda #CalendaSindaco… -