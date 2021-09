Maflex supportata da Exetra e SACE per vendita macchinari in Ucraina

(Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) –(Gruppo Intesa Sanpaolo) eaffiancano l’azienda luccheseper l’esportazione indie componenti per un nuovo impianto di produzione di carta., in qualità di società esportatrice, ha finalizzato la commessa del valore di circa 4 milioni di euro, offendo all’acquirente una dilazione di pagamento in 5 anni e seguendo tutte le fase connesse dalla(pagamento, relazioni con le banche, spedizione, dogane). L’operazione è stata garantita daper i rischi commerciali e politici. Con questa operazioneha supportato una delle più grandi società di produzione di tissue in, offrendo un progetto “chiavi in mano” – dalla bobina madre al rotolo ...

