Lega | Salvini | con Giorgetti la vediamo allo stesso modo

Advertising

lauraboldrini : Si parla molto di #Morisi, artefice delle campagne d'odio della Lega sul web. Ma quei post e quei tweet hanno una… - VauroSenesi : #Morisi indagato per cessione di droga... La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #28settembre #Salvini… - Agenzia_Ansa : 'Sono spiaciuto della schifezza mediatica che condanna le persone prima che sia un tribunale a farlo': così il segr… - francusu : RT @francusu: meritano la gogna mediatica che loro stessi hanno creato e usato!!! #salvini #morisi #lucamorisi #droga #lega #salvinipaglia… - salidaparallela : RT @RobertoMerlino1: Credo che la prossima settimana #Salvini dará le dimissioni da Segretario della Lega.Peccato,perché con lui la Lega sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Salvini

"Auguri a Silvio Berlusconi perché oggi è il suo compleanno". Il segretario della, Matteo, nel corso della sua intervista a Radio anch'io su Radio 1, ha dedicato così un pensiero al leader di Forza Italia nel giorno in cui compie 85 anni. .... non far ripiombare milioni di lavoratori in quella gabbia che porterebbe la soglia da 62 a 67 anni":lo ha detto il leader dellaMatteo, a Radio anch'io su Radio 1. A chi gli domanda se ...La dichiarazione del leader della Lega. "Abbiamo bloccato l'ipotesi, che qualcuno si augurava, dell'aumento dell'Imu perché la riforma del catasto significherebbe sostanzialmente l'aumento delle tasse ...La dichiarazione del leader di Forza Italia. “Auguri a Silvio Berlusconi perché oggi è il suo compleanno". Lo dichiara il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso della sua intervista a ‘Radio ...