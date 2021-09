Le bollette aumenteranno comunque Stavolta Draghi non basta L’Arera ha sterilizzato gli oneri di sistema Ma i prezzi di gas e greggio continuano a salire

(Di mercoledì 29 settembre 2021) La speculazione internazionale suidi gas e petrolio, favorita dalla forte domanda per la ripresa economica e dalle difficoltà nelle filiere di approvvigionamento, avrebbero portato ad un aumento dellesuperiore al 45% per l’elettricità e di oltre il 30% di quelle del gas. Per questo il governo è intervenuto e ieri l’Autorità per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha annullato transitoriamente gligenerali diin bolletta (leggi l’articolo), potenziando il bonus sociale alle famiglie in difficoltà, consentendo di attutire l’impatto dei rincari su 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese. LA TOPPA. Applicando ai numeri di oggi le misure varate dall’Esecutivo (valide per il prossimo trimestre) l’aumento per la famiglia tipo in tutela sarà però ridotto a +29,8% per la bolletta ...

Rischiamo un Natale con il blackout? Dopo i rincari sulle bollette si rischiano interruzioni di corrente in inverno. Aumenteranno anche pane e pasta. Natale di blackout: si teme un inverno al buio. L'Arera ha fatto sapere che nel quarto trimestre, l'ultimo del 2021, ci saranno dei rincari pari al 29,8% per le bollette elettriche e del 14,4% per il gas. Insomma, per le famiglie si attendono rincari. Bollette di luce e gas e aumenti in arrivo. Scatta il conto alla rovescia per le maggiorazioni che peseranno sulle tasche degli italiani a partire da ottobre. +29,8% per l'elettricità, per l'es