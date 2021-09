Laboratorio Regionale Città dei Bambini e Unicef: al via da S. Giorgio a Cremano la Staffetta sui Diritti (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ partita da San Giorgio a Cremano la Staffetta sui Diritti “Luigi Bellocchio”, organizzata dal Laboratorio Regionale Città dei Bambini e delle Bambine e dall’Unicef. La prima tappa del tour ha visto la partecipazione di tutti gli istituti comprensivi del territorio e dell’Istituto superiore Rocco Scotellaro. Nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, con centinaia di studenti e alla presenza dei dirigenti scolastici che si sono simbolicamente scambiati il testimone dei Diritti, il sindaco Giorgio Zinno ha attraversato la Città per arrivare in via Cappiello. Qui, insieme al portavoce nazionale Unicef, Andrea Iacomini; alla presidente Regionale ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ partita da Sanlasui“Luigi Bellocchio”, organizzata daldeie delle Bambine e dall’. La prima tappa del tour ha visto la partecipazione di tutti gli istituti comprensivi del territorio e dell’Istituto superiore Rocco Scotellaro. Nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, con centinaia di studenti e alla presenza dei dirigenti scolastici che si sono simbolicamente scambiati il testimone dei, il sindacoZinno ha attraversato laper arrivare in via Cappiello. Qui, insieme al portavoce nazionale, Andrea Iacomini; alla presidente...

