Kate Middleton in oro lascia senza fiato Daniel Craig. E l’omaggio a Diana (Di mercoledì 29 settembre 2021) Kate Middleton ha superato se stessa alla prima di No Time to Die, l’ultimo film della saga di James Bond, indossando uno scintillante abito da sera dorato, di Jenny Packham. Persino Daniel Craig, alias 007, non è riuscito a resistere al suo fascino. Il look della Duchessa per altro è un segreto omaggio a Lady Diana che nel 1985 sfoggiò un outfit molto simile. Abito d'oro Puoi acquistare online la versione low cost simile al vestito di Kate Middleton 48,99 EUR Acquista su Amazon Era da molto tempo ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 settembre 2021)ha superato se stessa alla prima di No Time to Die, l’ultimo film della saga di James Bond, indossando uno scintillante abito da sera dorato, di Jenny Packham. Persino, alias 007, non è riuscito a resistere al suo fascino. Il look della Duchessa per altro è un segreto omaggio a Ladyche nel 1985 sfoggiò un outfit molto simile. Abito d'oro Puoi acquistare online la versione low cost simile al vestito di48,99 EUR Acquista su Amazon Era da molto tempo ...

Advertising

latwittipe : RT @vogue_italia: Splendida Kate Middleton... Un abito da sogno da Regina e un sorriso raggiante ?? Ecco tutti i dettagli sul magico red car… - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Splendida Kate Middleton... Un abito da sogno da Regina e un sorriso raggiante ?? Ecco tutti i dettagli sul magico red car… - robertina19899 : RT @vogue_italia: Splendida Kate Middleton... Un abito da sogno da Regina e un sorriso raggiante ?? Ecco tutti i dettagli sul magico red car… - vogue_italia : Splendida Kate Middleton... Un abito da sogno da Regina e un sorriso raggiante ?? Ecco tutti i dettagli sul magico r… - FabioBrunnen : @FrancescaMilana Google Lens mi dice che si tratta di Kate Middleton. Non l’avevo riconosciuta, per me era l’impera… -