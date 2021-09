Inter, Inzaghi: «Bravi a portare via pareggio» (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Abbiamo affrontato una squadra che sta in salute, abbiamo colpito una traversa e trovato un portiere in serata. Abbiamo costruito cinque occasioni anche in una serata non brillantissima. Potevamo vincere”. Così Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, a Sky Sport, al termine del match contro lo Shakhtar. “Un passs indietro di Dzeko e Lautaro? Hanno fatto una grande gara, si sono sacrificati. Poi ho messo Correa e Sanchez. Abbiamo tante partite ravvicinate, sapevamo che era una partita insidiosa. Quando non riesci a fare gol, siamo stati Bravi a portare via un pareggio, Lo Shakhtar è stato un avversario di valore”, ha aggiunto. “Noi avremmo adesso la partita di ritorno con loro, loro hanno giocatori di talento, creano problemi anche ad altre squadre. Ora abbiamo un doppio incontro con lo Sheriff, poi vediamo ... Leggi su footdata (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Abbiamo affrontato una squadra che sta in salute, abbiamo colpito una traversa e trovato un portiere in serata. Abbiamo costruito cinque occasioni anche in una serata non brillantissima. Potevamo vincere”. Così Simone, tecnico dell’, a Sky Sport, al termine del match contro lo Shakhtar. “Un passs indietro di Dzeko e Lautaro? Hanno fatto una grande gara, si sono sacrificati. Poi ho messo Correa e Sanchez. Abbiamo tante partite ravvicinate, sapevamo che era una partita insidiosa. Quando non riesci a fare gol, siamo stativia un, Lo Shakhtar è stato un avversario di valore”, ha aggiunto. “Noi avremmo adesso la partita di ritorno con loro, loro hanno giocatori di talento, creano problemi anche ad altre squadre. Ora abbiamo un doppio incontro con lo Sheriff, poi vediamo ...

