Incidenti sul lavoro: 7 morti in 24 ore. Da Padova a Pisa fino a Capaci. L’ultimo caso sulla A14 a San Severo: operaio investito da camion (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si allunga la scia di morti bianche dopo quelle che nella mattina del 28 settembre hanno coinvolto il titolare dell’officina di Nichelino, nell’hinterland torinese, e i due operai Sol che si dovevano occupare del deposito di azoto del Campus Ricerca dell’ospedale Humanitas a Rozzano, alle porte di Milano. Sempre nella stessa giornata hanno infatti perso la vita altri tre lavoratori: un’imprenditore agricolo nel Pisano, un imbianchino del Padovano e un autotrasportatore che transitava per Capaci, in provincia di Palermo. Stamane, 29 settembre, L’ultimo caso: un operaio autostradale in azione sulla A14 è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante. Una strage che nel complesso ha fatto segnare sette vittime in sole 24 ore proprio all’indomani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si allunga la scia dibianche dopo quelle che nella mattina del 28 settembre hanno coinvolto il titolare dell’officina di Nichelino, nell’hinterland torinese, e i due operai Sol che si dovevano occupare del deposito di azoto del Campus Ricerca dell’ospedale Humanitas a Rozzano, alle porte di Milano. Sempre nella stessa giornata hanno infatti perso la vita altri tre lavoratori: un’imprenditore agricolo nelno, un imbianchino delno e un autotrasportatore che transitava per, in provincia di Palermo. Stamane, 29 settembre,: unautostradale in azioneA14 è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante. Una strage che nel complesso ha fatto segnare sette vittime in sole 24 ore proprio all’indomani ...

