Grande Fratello Vip 2021 | scoppia la pace tra Soleil e Gianmaria Quanto durerà?

(Di mercoledì 29 settembre 2021)(US Endemol Shine) E’ arrivato il momento di fareperAntinolfi eSorge. Nelle scorse ore, i due coinquilini delVipsi sono infatti (definitivamente?) chiariti sulle divergenze che hanno contraddistinto i loro primi giorni di gioco ed hanno deciso di mettere un punto sui tantissimi scontri che si sono verificati. Con l’aiuto di Miriana Trevisan,ha deciso di chiedere scusa a, ammettendo di essere stato un po’ troppo invadente nel corso della loro frequentazione, che ha messo in piazza più volte senza il suo consenso: “Mi dispiace tanto di averti mancato di rispetto, ma ero troppo fiero di averti accanto a me. Mi dispiace aver anteposto ...

Dopo gli screzi dell'ultimo periodo, sembra essere giunta al termine la discussione fra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi nella Casa del Grande Fratello Vip. I due hanno avuto una relazione prima di entrare nel reality, ma proprio il ricordo dei momenti vissuti insieme li ha portati a discutere più volte. Dopo accuse e attacchi...