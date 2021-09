Futurama e la filosofia - Come capire il mondo grazie a Bender | Nietzsche e soci

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Può un cartone animato raccontare la? In copertina abbiamo, il dottor Zoidberg, Leela e il professor Farsnworth oppure Michel Foucault, Friedrich, Simone De Beauvoir e Immanuel Kant? A queste e altre domande sulla vita, l’universo e il tutto prova a rispondere “e lail” (Blackie edizioni, 2021, 333 pp.), curato da Courtland Lewis, tradotto da Matteo Sammartino e composto di saggi di decine di autori. Il libro è uscito negli Stati Uniti nel 2014. Ora arriva in Italia, a otto anni di distanza dall’ultima puntata della serie ideata da Matt Groening (autore dei Simpson) e David X. Cohen. ...

... gli autori la prendono cone la filosofia - Come capire il mondo grazie a Bender, Nietzsche e soci A cura di Courtland Lewis Blackie edizioni, 333 pp., 19 euro... cartoni , film e fumetti , ma anche della filosofia del suo creatore Gene Roddenberry , ... ne ha messo in scena uno con la serie classica nella sua quarta stagione e Star Trek in versione ...