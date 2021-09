Firenze: agenti picchiati durante un controllo in piazza San Marco. Arrestati padre e figlio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono accusati di aver picchiato du agenti di polizia che li avevano fermati per un controllo. Per questo padre e figlio, 57 e 21 anni, egiziani, sono stati Arrestati ieri, 28 settembre 2021, per resistenza a lesioni a pubblico ufficiale. L'episodio è accaduto intorno nel centro di Firenze, in piazza San Marco L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sono accusati di aver picchiato dudi polizia che li avevano fermati per un. Per questo, 57 e 21 anni, egiziani, sono statiieri, 28 settembre 2021, per resistenza a lesioni a pubblico ufficiale. L'episodio è accaduto intorno nel centro di, inSanL'articolo proviene daPost.

