Ercolano, workshop dei siti Unesco fino al 2 ottobre (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il legame tra la città antica e quella moderna, sulla quale sono in corso lavori per riqualificarne l'area e il contesto sociale: è uno dei casi di studio della terza edizione del 'workshop sul ruolo dei centri visitatori nei siti designati dall'Unesco – Lavorare con le comunità in programma da oggi e fino al 2 ottobre al Parco archeologico di Ercolano (Napoli). Il focus dell'iniziativa Unesco vedrà a confronto professionisti del mondo dell'archeologia e del turismo provenienti da tutta Europa. Nella quattro giorni saranno approfonditi il ruolo e il contributo dei "centri visitatori" rispetto alle tematiche relative alla conservazione e all'uso continuativo dei luoghi dei paesaggi culturali e delle aree protette. Lo scopo è rinnovare l'esperienza dei visitatori di ...

