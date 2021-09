Elezioni: corse gratis per andare a votare in monopattino (Di mercoledì 29 settembre 2021) Al seggio elettorale si va gratis e in monopattino. L’iniziativa di offrire ai cittadini il servizio di micro-mobilità sostenibile è di Bird Rides Italy che ha deciso di offrire a tutti coloro che andranno a votare per le Elezioni amministrative nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre due corse gratuite in monopattino elettrico in sharing per percorrere il tragitto casa-seggio elettorale nelle città coperte dal servizio (Roma, Milano, Torino e Rimini). Per usufruire del servizio sarà sufficiente scaricare l’app Bird e inserire il codice VOTOCONBIRD che garantirà l’accesso alle due corse gratuite fino a 15 minuti per recarsi alle urne elettorali in modo sicuro, economico e sostenibile. L’iniziativa si inserisce all’interno di una strategia più ampia volta ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Al seggio elettorale si vae in. L’iniziativa di offrire ai cittadini il servizio di micro-mobilità sostenibile è di Bird Rides Italy che ha deciso di offrire a tutti coloro che andranno aper leamministrative nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4 ottobre duegratuite inelettrico in sharing per percorrere il tragitto casa-seggio elettorale nelle città coperte dal servizio (Roma, Milano, Torino e Rimini). Per usufruire del servizio sarà sufficiente scaricare l’app Bird e inserire il codice VOTOCONBIRD che garantirà l’accesso alle duegratuite fino a 15 minuti per recarsi alle urne elettorali in modo sicuro, economico e sostenibile. L’iniziativa si inserisce all’interno di una strategia più ampia volta ...

Advertising

nuovasocieta : Elezioni: corse gratis per andare a votare in monopattino - vascopirri : Ma i sondaggi elettorali fatti con le corse dei cavalli che andavano qualche anno fa non ci sono più? #elezioni - Romanista24 : In arrivo l ultimo film di Tarantino, splatter, pulp, visionario. Gente che organizza matrimoni, feste di bambini,… -