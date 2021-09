Draghi conferma la crescita dell' Italia ma sul fisco prende tempo

(Di mercoledì 29 settembre 2021) "Il quadro economico è di gran lunga migliore di quanto pensavamo cinque mesi fa: il Pil cresce piùe attese e il deficit è più bassoe previsioni, mentre anche il debito pubblico è in lieve discesa". Sono incoraggianti le parole con cui il presidente del Consiglio Marioha descritto la situazione'economiana nel giorno in cui il Consiglio dei ministri ha approvato la Nadef, la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Ma è attorno al tema delche è ruotata gran partea conferenza stampa post CdM. Conferenza stampa- Franco www.youtube.com Sulla riforma del Catastoha spiegato le stranezze ...

... il quadro economico è decisamente migliore, sostiene+6% invece del 4,5% previsto. Il debito pubblico è in discesa e questa, afferma il premier è la primaquantitativa dell'equazione ...E così, il 23 settembre scorso, il presidente del Consiglio, Mario, su proposta dello stesso ... Il comunicato sopra citatola poco edificante opinione che il ministro della P. A. ha per ...Profondo cordoglio da parte del premier Mario Draghi ed a nome del governo per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l’ambiente psicologico ed economico del Paese. “La più sent ...Venerdì è previsto l’aumento delle tariffe di gas e luce, portando ogni famiglia a spendere in tutto quasi 2mila euro in ...